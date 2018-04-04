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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 23 марта по 30 марта на 4617 тыс. баррелей, бензина - упали на 1116 тыс. баррелей
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04 апреля 2018 года 17:32

Запасы нефти в США упали за период с 23 марта по 30 марта на 4617 тыс. баррелей, бензина - упали на 1116 тыс. баррелей

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4 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4617 тыс. баррелей - до 425,332 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1116 тыс. баррелей и составили 238,477 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 537 тыс. баррелей, достигнув 129,491 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1300 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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