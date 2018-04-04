Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9501 руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9501 руб.

Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный - 71,2325 руб. Было заключено 2993 сделки. Объем торгов составил 19896,46 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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