04 апреля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2018
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2018
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2018
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2018
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2018
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2018
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 марта
Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2018 года 15:53
Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса к рисковым активам из-за усиления торгового противодействия между США и Китаем.
Курс доллара США по состоянию на 15:36 мск составил 57,77 руб., что на 20... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:48
"Московская биржа" зарегистрировала краткосрочные биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К032 объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:42
Доля пользователей интернета в России в первом квартале 2018 г. составила 80%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Число ежедневных интернет-серферов выросло с 28% в 2011 г. до 62% в 2018 г. Причем среди... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:40
"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала биржевые облигации АО "Дом.рф" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:32
Данные опроса, проведенного ООО "инФОМ" по заказу Банка России, в части изменения материального положения свидетельствуют о стабилизации оценок в марте на уровне января-февраля. При этом за последние шесть месяцев практически все оценки показывают улучшение ситуации. Например, в... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:30
В четверг, 5 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:30
В четверг, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3304,91 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 апреля 2018 года 15:30
В четверг, 5 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $62,40 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 апреля 2018 года 15:29
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:23
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанку на уровне "ruAAA". По рейтингу установлен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства.
Рейтинга банка обусловлен очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:20
"Московская биржа" 4 апреля зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") серии 001P объемом до 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Идентификационный... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9501 руб.
Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный -... читать дальше
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04 апреля 2018 года 15:08
ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2494,46 (+21,92) руб./грамм; на серебро - 30,57 (+0,01) руб./грамм; на платину - 1716,03 (-11,75) руб./грамм; на палладий - 1725,31 (-15,42) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2018 года 15:01
Россияне, опрошенные ООО "инФОМ", оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9,2%, свидетельствуют данные мартовского опроса, проведенного по заказу Банка России. Это минимальное значение ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. При этом с начала года данный показатель... читать дальше
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04 апреля 2018 года 14:52
Япония в феврале увеличила импорт нефти из России в 2.1 раза - до 956,697 тыс. килолитров по сравнению с 465,602 тыс. килолитров в январе текущего года, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
В том числе импорт... читать дальше
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04 апреля 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,65 пункта (0,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2252,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2273,53 (+0,43%) пункта,... читать дальше
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