Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1683 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1683 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1602 руб., максимальный - 9,1939 руб. Было заключено 99 сделок. Объем торгов составил 906,61 млн руб., что на 130% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,18 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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