.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8025 руб.
.
03 апреля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8025 руб.
|0
3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8025 руб. Минимальный курс евро составил 70,59 руб., максимальный - 70,99 руб. К этому времени было заключено 4260 сделок. Объем торгов составил 20131,41 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,74 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 апреля 2018 года 19:47
ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 14-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 5,18% годовых, говорится в сообщениях компании. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,21 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2263,85 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:42
Внешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К025 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 37,50% выпуска на 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 29 марта. Ставка 1-го купона составляет 7,01%... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 апреля снизилась на 0,85% и составила 38392,076 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38392,076 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,782 млрд руб., или на...
.03 апреля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1683 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1602 руб., максимальный - 9,1939... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8025 руб. Минимальный курс евро составил 70,59 руб.,... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,5802 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1409 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5802 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 апреля 2018 года 19:08
Фольксваген банк Рус готовит выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения бумаг составит 3 года, они будут размещаться в рамках программы облигаций банка. Ранее сообщалось, что... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:59
Российский рынок акций, большую часть дня торговавшийся в боковом диапазоне, завершил торги в плюсе благодаря наметившейся позитивной коррекции на американском фондовом рынке; поддержку российским акциям оказали также растущие цены на нефть. Кроме того, европейские... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:46
ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") завершило размещение облигаций серии 001Р-02 и 001Р-03 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Заявки на бонды принимал БК "Регион" 30 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:43
Цены на нефть к вечеру усилили рост благодаря надеждам на продолжение сотрудничества ОПЕК со странами, не входящими в нефтяной картель. Вместе с тем сохраняется понижательное давление на рынок из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая. Соглашение... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:43
Первый энергоблок АЭС "Аккую" должен быть пущен в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока станции. "Перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году приурочив его к 100-летию... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:36
В 1-м чтении приняты поправки о переводе закупок госкомпаний за бюджетные средства под действие закона о госзакупках
Госдума РФ приняла в 1-м чтении законопроект о внесении поправок к законодательству о закупках, которые переводят под действие закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупки госкомпаний за счет средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:31
Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К027 в размере 7,03% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее сообщалось, что банк проведет размещение облигаций серий ПБО-001Р-К026, ПБО-001Р-К027 и ПБО-001Р-К032 объемом по 20... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:28
Самостоятельные российские туристы на предстоящие майские праздники чаще всего интересуются авиабилетами в Париж и Сочи, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. "Париж лидирует среди зарубежных направлений.... читать дальше
.03 апреля 2018 года 18:17
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-26-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.