Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 апреля

3 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2472,54 (+34,33) руб./грамм; на серебро - 30,56 (+0,58) руб./грамм; на платину - 1727,78 (+3,9) руб./грамм; на палладий - 1740,73 (-45,77) руб./грамм.

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ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 14-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 5,18% годовых, говорится в сообщениях компании. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,21 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2263,85 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Внешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К025 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 37,50% выпуска на 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 29 марта. Ставка 1-го купона составляет 7,01%... Сбор заявок на бонды прошел 29 марта. Ставка 1-го купона составляет 7,01%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38392,076 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,782 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1683 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1602 руб., максимальный - 9,1939... Минимальный курс юаня составил 9,1602 руб., максимальный - 9,1939... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8025 руб. Минимальный курс евро составил 70,59 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,59 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1409 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5802 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Фольксваген банк Рус готовит выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения бумаг составит 3 года, они будут размещаться в рамках программы облигаций банка. Срок обращения бумаг составит 3 года, они будут размещаться в рамках программы облигаций банка. Ранее сообщалось, что... Ранее сообщалось, что... читать дальше

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Российский рынок акций, большую часть дня торговавшийся в боковом диапазоне, завершил торги в плюсе благодаря наметившейся позитивной коррекции на американском фондовом рынке; поддержку российским акциям оказали также растущие цены на нефть. Кроме того, европейские... Кроме того, европейские... читать дальше

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ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") завершило размещение облигаций серии 001Р-02 и 001Р-03 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Заявки на бонды принимал БК "Регион" 30 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Заявки на бонды принимал БК "Регион" 30 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Цены на нефть к вечеру усилили рост благодаря надеждам на продолжение сотрудничества ОПЕК со странами, не входящими в нефтяной картель. Вместе с тем сохраняется понижательное давление на рынок из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая. Вместе с тем сохраняется понижательное давление на рынок из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая. Соглашение... Соглашение... читать дальше

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Первый энергоблок АЭС "Аккую" должен быть пущен в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока станции. "Перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году приурочив его к 100-летию... читать дальше

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Госдума РФ приняла в 1-м чтении законопроект о внесении поправок к законодательству о закупках, которые переводят под действие закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупки госкомпаний за счет средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные... читать дальше

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Внешэкономбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К027 в размере 7,03% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее сообщалось, что банк проведет размещение облигаций серий ПБО-001Р-К026, ПБО-001Р-К027 и ПБО-001Р-К032 объемом по 20... Ранее сообщалось, что банк проведет размещение облигаций серий ПБО-001Р-К026, ПБО-001Р-К027 и ПБО-001Р-К032 объемом по 20... читать дальше

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Самостоятельные российские туристы на предстоящие майские праздники чаще всего интересуются авиабилетами в Париж и Сочи, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. "Париж лидирует среди зарубежных направлений.... "Париж лидирует среди зарубежных направлений.... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-26-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-26-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор... Сбор... читать дальше

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