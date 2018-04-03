ЦБ РФ установил курс евро с 4 апреля в размере 70,9207 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 70,9207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,69 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,26 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2254,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2263,36 (+0,3%) пункта, минимальное - 2245,83 (-0,48%)... читать дальше

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ПАО "МРСК Центра" сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей до 6,90-6,95% годовых с 6,90-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне... Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне... читать дальше

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Германская Audi планирует удвоить продажи автомобилей в КНР в следующие шесть лет, заявил глава отдела продаж компании Брэм Шот. "К 2023 году мы хотим продавать 1,2 млн автомобилей в Китае", - приводит его слова германский журнал Automobilwoche. По итогам 2017 года... По итогам 2017 года... читать дальше

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Глава Банка Финляндии Эркки Лииканен, который в июле текущего года собирается покинуть свой пост, может стать компромиссным кандидатом на важнейший пост в финансовой отрасли еврозоны - должность председателя Европейского Центрального банка (ЕЦБ), пишет Financial... читать дальше

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Мировые цены на сырьевые товары незначительно выросли в первом квартале 2018 года. Лидерами роста оказались сталь и какао-бобы, пишет MarketWatch. Индекс S&P GSCI, отслеживающий цены на 24 вида сырья, поднялся в январе-марте на 1,7%. Стоимость американской горячекатаной... Стоимость американской горячекатаной... читать дальше

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Судьба экспортной пошлины на пшеницу после 1 июля еще обсуждается в правительстве, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. При этом, заверил он, пошлина точно не будет повышаться. С 1 июля заканчивается действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы. Как... С 1 июля заканчивается действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы. Как... читать дальше

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Азиатские фондовые рынки завершили торги в красной зоне. Снизились акции технологических компаний вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США. Перспективы торговой войны между США и Китаем оказали давление на акции компаний сферы технологий, наиболее... Перспективы торговой войны между США и Китаем оказали давление на акции компаний сферы технологий, наиболее... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-марте 2018 года величила перечисления в бюджет на 15,9% - до 1 трлн 193,9 млрд руб. "За три месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1 трлн 193,9 млрд... "За три месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1 трлн 193,9 млрд... читать дальше

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Механизмы реагирования на ситуацию на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе могут быть разными, а не только координация объемов нефтедобычи, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам, комментируя предложение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн... читать дальше

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Каждый пятый работающий россиянин сталкивался с нарушением Трудового кодекса работодателем, при этом большинство не обращались в связи с этим в органы надзора. Самые частые нарушения ТК - использование "серых" схем оплаты труда и задержки зарплаты, свидетельствуют данные... читать дальше

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General Motors Co. планирует прекратить предоставлять ежемесячные данные о продажах автомобилей, поскольку считает 30-дневный период недостаточным для адекватной оценки сложной структуры бизнеса компании и автомобильного рынка в целом. "Тридцать дней - недостаточный... "Тридцать дней - недостаточный... читать дальше

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Госдума приняла сегодня во втором чтении правительственный законопроект, который регулирует порядок обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов, исключив норму о действии данных сертификатов на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 57,5375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 70,9207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2 пункта (0,089%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2254,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2263,36 (+0,3%) пункта, минимальное - 2245,83 (-0,48%)... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-08 в размере 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 10-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего... Банк разместил 10-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего... читать дальше

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