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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6038 руб.
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03 апреля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6038 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 70,6038 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,20 коп.
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02 апреля 2018 года 19:52
Внешэкономбанк (ВЭБ) объявил о размещении облигаций серий ПБО-001Р-К026, ПБО-001Р-К027 и ПБО-001Р-К032 объемом по 20 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К026 пройдет 3 апреля, серии ПБО-001Р-К027 - 4... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,34 пункта (0,631%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2256,64 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:41
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К024 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,01% выпуска на 201 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 28 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 апреля выросла на 0,00% и составила 38719,858 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38719,858 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,736 млрд руб., или на...
.02 апреля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,4279 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4279 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7574 руб. Минимальный курс евро составил 70,45 руб.,... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1379 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1285 руб., максимальный -... читать дальше
.02 апреля 2018 года 19:03
В АО "Калининградский янтарный комбинат" с начала сезона добыли два крупных самородка весом свыше 1 кг, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь предприятия Анна Манахова. "В течение двух недель найдены два крупных куска янтаря. Один весом 1,06 кг, второй -... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:59
Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник на понижательном тренде. Большинство азиатских рынков завершило торги в красной зоне. Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с утра. Американские рынки акций снижались в понедельник на фоне... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:58
Промсвязьбанк в рамках судебного процесса со структурами своих бывших собственников с общими требованиями на сумму 60,8 млрд рублей добился ареста принадлежащих ответчикам облигаций стоимостью 6,12 млрд рублей. Речь идет об облигациях "Промсвзькапитала" и "ПСН Проперти... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:54
В прошлом году группа банка "Зенит" сократила расходы на резервы по МСФО в 2,4 раза - до 3,8 млрд рублей, следует из отчета банка. Объем резервов в 2017 году снизился в 1,6 раза - почти до 18 млрд рублей с 28,8 млрд рублей годом ранее. Доля резервов в кредитном портфеле... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:49
"Промсвязьбанк" будет докапитализирован через ОФЗ на 130 млрд руб., дополнительно к 113,4 млрд руб. - Поздышев
Промсвязьбанк будет докапитализирован на 130 млрд рублей за счет ОФЗ санируемых банков, дополнительно к 113,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. "В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:44
В РФ повышен порог капитализации инновационных компаний, операции с акциями которых не облагаются налогом на прибыль
Правительство РФ повысило до 25 млрд рублей с 10 млрд рублей предельно допустимый уровень капитализации высокотехнологичной компании в первую неделю после допуска к биржевым торгам, непревышение этого уровня является условием освобождения доходов организации при реализации акций... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:41
ПАО "МТС" приобрело по оферте 7 млн 447,887 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 74,48% бондов данной серии.... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:38
Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в 2017 году упала более чем в 4 раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году, сообщила компания. Результат из отчета точно совпал с опубликованными тремя часами ранее... читать дальше
.02 апреля 2018 года 18:32
Ведущие предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" - кондитерский концерн "Бабаевский", фабрики "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" - в 2017 году существенно увеличили чистую прибыль, следует из их бухгалтерской отчетности. Так, чистая прибыль концерна "Бабаевский" в... читать дальше
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