Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1379 руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1379 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1285 руб., максимальный - 9,1908 руб. Была заключена 101 сделка. Объем торгов составил 729,67 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,176 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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