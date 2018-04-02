Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,3548 руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3548 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,16 руб., максимальный - 57,5675 руб. Было заключено 8664 сделки. Объем торгов составил 49209,88 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,47 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.