.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2649 руб.
.
02 апреля 2018 года 08:24
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2649 руб.
|0
2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 апреля 2018 года 16:38
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-281 на 51 млрд 967,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:37
Хакеры украли около 5 млн платежных данных клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в США
Американские сети универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor пострадали от хакерской атаки, в результате которой были украдены данные о платежных картах миллионов покупателей, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:25
Президенты России и Турции во время встречи в Анкаре обсудят вопросы отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельхозпродукции, поставляемой из России и Турции на национальные рынки, сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге в... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:18
Альфа-банк установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-12 в размере 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:17
Существенный импорт продовольствия из третьих стран может представлять угрозу для российского и белорусского - посол РФ
Значительный импорт пищевой продукции, в частности растительных жиров, из третьих стран может угрожать развитию сельского хозяйства в России и Белоруссии, заявил в понедельник на пресс-конференции посол РФ в Белоруссии Александр Суриков. Так он прокомментировал предложение... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,35 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2294,08... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:09
ЦБ РФ в целом за все время выделил в виде ликвидности санируемым банку "Открытие" 710 млрд рублей, Бинбанку - 418 млрд рублей, Промсвязьбанку - 330 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. "Было выдано на группу банка "ФК Открытие" 710... читать дальше
.02 апреля 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 56,86/57,85 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,86/57,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.02 апреля 2018 года 16:00
Объем ВВП России за 2017 год составил в текущих ценах 92 трлн 037,2 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной служба госстатистики (Росстата). Относительно 2016 года рост экономики составил 1,5%. Показатель совпал с предварительной оценкой Росстата. Индекс-дефлятор по... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:51
по итогам января-февраля 2018 года Профицит республиканского бюджета Белоруссии составил 1,09 млрд белорусских рублей, или 6,3% ВВП, говорится в материалах министерства финансов. Доходы республиканского бюджета получены в объеме 3,64 млрд бел. рублей (17,7% - здесь и... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:42
Идея введения страхования ответственности организаторов массовых мероприятий будет обсуждаться с бизнес-сообществом
Депутаты Госдумы готовы перевести обсуждение о возможности введения в РФ механизма страхования ответственности организаторов массовых мероприятий в профессиональную плоскость, сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:33
Японский автоконцерн Toyota начал сегодня серийное производство восьмого поколения модели Camry на своем заводе в Петербурге, сообщает пресс-служба российского подразделения компании. Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75550,35 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2870,59 млн руб.
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2870,59 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.02 апреля 2018 года 15:23
ЦБ РФ создаст банк "плохих" активов на базе санируемого банка "Траст", сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. На его баланс будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, ЦБ в свою очередь выдаст ему кредит на эту сумму под 0,5%. В.Поздышев также сообщил,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.