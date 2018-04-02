02 апреля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2018
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2018
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02 апреля 2018 года 16:38
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-281 на 51 млрд 967,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:37
Американские сети универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor пострадали от хакерской атаки, в результате которой были украдены данные о платежных картах миллионов покупателей, пишет The Wall Street Journal.
Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:25
Президенты России и Турции во время встречи в Анкаре обсудят вопросы отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельхозпродукции, поставляемой из России и Турции на национальные рынки, сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге в... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:18
Альфа-банк установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-12 в размере 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:17
Значительный импорт пищевой продукции, в частности растительных жиров, из третьих стран может угрожать развитию сельского хозяйства в России и Белоруссии, заявил в понедельник на пресс-конференции посол РФ в Белоруссии Александр Суриков. Так он прокомментировал предложение... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,35 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2294,08... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:09
ЦБ РФ в целом за все время выделил в виде ликвидности санируемым банку "Открытие" 710 млрд рублей, Бинбанку - 418 млрд рублей, Промсвязьбанку - 330 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.
"Было выдано на группу банка "ФК Открытие" 710... читать дальше
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02 апреля 2018 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,86/57,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
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02 апреля 2018 года 16:00
Объем ВВП России за 2017 год составил в текущих ценах 92 трлн 037,2 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной служба госстатистики (Росстата). Относительно 2016 года рост экономики составил 1,5%. Показатель совпал с предварительной оценкой Росстата. Индекс-дефлятор по... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:51
по итогам января-февраля 2018 года Профицит республиканского бюджета Белоруссии составил 1,09 млрд белорусских рублей, или 6,3% ВВП, говорится в материалах министерства финансов.
Доходы республиканского бюджета получены в объеме 3,64 млрд бел. рублей (17,7% - здесь и... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:42
Депутаты Госдумы готовы перевести обсуждение о возможности введения в РФ механизма страхования ответственности организаторов массовых мероприятий в профессиональную плоскость, сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он напомнил, что... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:33
Японский автоконцерн Toyota начал сегодня серийное производство восьмого поколения модели Camry на своем заводе в Петербурге, сообщает пресс-служба российского подразделения компании.
Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75550,35 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:30
Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2870,59 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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02 апреля 2018 года 15:23
ЦБ РФ создаст банк "плохих" активов на базе санируемого банка "Траст", сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. На его баланс будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, ЦБ в свою очередь выдаст ему кредит на эту сумму под 0,5%. В.Поздышев также сообщил,... читать дальше
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