ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.

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Должность вице-президента по кадровым вопросам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO) занял Константин Колесников, говорится в сообщении компании. Согласно решению совета директоров ДВМП, со 2 апреля К.Колесников также войдет в... Согласно решению совета директоров ДВМП, со 2 апреля К.Колесников также войдет в... читать дальше

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Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd., головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по облигациям ООО "Бизнес Консалтинга" 1-й серии, ООО "БКЗ финанс" 1-й серии и ООО "ТМ-энерго финанс" 1-й серии, говорится в сообщениях компаний.... читать дальше

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Мера пресечения О.Шигаеву избрана сроком на два... "Мера пресечения О.Шигаеву избрана сроком на два... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после событий в секторе Газа, где в пятницу погибли 16 и получения ранения более тысячи человек, назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупантом и террористом. "Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на... читать дальше

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Митинг жителей подмосковного Волоколамска, протестующих против мусорного полигона "Ядрово" завершен, сообщили "Интерфаксу" представители инициативной группы активистов. "В настоящий момент митинг завершен, он прошел в спокойной обстановке. Возможно в толпе были попытки... читать дальше

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По предварительным данным, 23 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 на западе Ирана, сообщили местные СМИ. Эпицентр землетрясения находился в районе границы между Ираном и Ираком в иранской провинции Керманшах. Данных о погибших и серьезных разрушениях...

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Обыск и выемка документов проводится в АО "Якутская топливно-энергетической компания" в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ России по Якутии. "В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании "ЯТЭК". Идет обыск и... читать дальше

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ОАО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2017 году получило 1,098 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что более чем в два раза превышает результат 2016 года, говорится в отчете компании. Выручка от продаж снизилась на 12,5% - до 11,3 млрд рублей, при том что... Выручка от продаж снизилась на 12,5% - до 11,3 млрд рублей, при том что... читать дальше

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Правительство РФ с 1 апреля повысило ставки утилизационного сбора на автомобили. Как сообщалось, постановление от 19 марта 2018 г. устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, постановление распространяет... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал более 20 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы региона Сергея Цивилева. Указ вступает в силу со дня его... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.

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Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым. "Попечительский Совет ФК "СКА-Хабаровск" и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб... читать дальше

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Сумма похищенных денежных средств в деле братьев Магомедовых составляет более 2 млрд рублей, заявил в субботу следователь МВД на заседании в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. В свою очередь прокурор уточнил, что... читать дальше

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Через Московское центральное кольцо (МЦК) до 2020 года будет построено семь пешеходных переходов, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и Михалковскую улицу", - написал он в... читать дальше

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Девять человек проходят подозреваемыми по уголовному делу об организации менеджментом группы "Сумма" преступного сообщества и крупных денежных хищениях, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник. "В настоящее время по "делу Суммы" проходит девять фигурантов. В... читать дальше

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