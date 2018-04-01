.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Кудрин: в РФ пенсионный возраст повысят в течение 10-16 лет
Председатель центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире программы "60 минут" заявил, что при растущей продолжительности жизни населения до 80 лет в России придется в течение 10-16 лет повысить возраст выхода на...
 
Регулирование микрофинансовых организаций ужесточается
Центробанк принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков. Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале - снизить максимальный размер выплат,...
 
Ставки по ипотеке упадут еще на 1,5%
В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Проценты по ипотеке продолжат снижаться, но уже не так быстро, как в прошлом году, пишут "Известия", приводя прогноз аналитиков...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

01 апреля 2018 года 12:32

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.

 0  
1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 апреля 2018 года 19:06
Бывший директор по кадрам НМТП стал вице-президентом FESCO по кадровым вопросам
Должность вице-президента по кадровым вопросам ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO) занял Константин Колесников, говорится в сообщении компании.

Согласно решению совета директоров ДВМП, со 2 апреля К.Колесников также войдет в...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 19:05
Группа "ИСТ" выступит поручителем по бондам "Бизнес Консалтинга", "БКЗ финанс" и "ТМ-энерго финанс"
Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd., головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по облигациям ООО "Бизнес Консалтинга" 1-й серии, ООО "БКЗ финанс" 1-й серии и ООО "ТМ-энерго финанс" 1-й серии, говорится в сообщениях компаний....    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 18:12
Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Мера пресечения О.Шигаеву избрана сроком на два...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 18:07
Президент Турции назвал премьер-министра Израиля оккупантом и террористом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после событий в секторе Газа, где в пятницу погибли 16 и получения ранения более тысячи человек, назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупантом и террористом. "Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 17:00
В митинге против подмосковного полигона "Ядрово" приняли участие около 6 тыс. человек
Митинг жителей подмосковного Волоколамска, протестующих против мусорного полигона "Ядрово" завершен, сообщили "Интерфаксу" представители инициативной группы активистов. "В настоящий момент митинг завершен, он прошел в спокойной обстановке. Возможно в толпе были попытки...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 16:50
23 человека пострадали в результате землетрясения на западе Ирана
По предварительным данным, 23 человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3 на западе Ирана, сообщили местные СМИ. Эпицентр землетрясения находился в районе границы между Ираном и Ираком в иранской провинции Керманшах. Данных о погибших и серьезных разрушениях...
.
01 апреля 2018 года 15:01
Обыск и выемка документов проводится в АО "ЯТЭК"
Обыск и выемка документов проводится в АО "Якутская топливно-энергетической компания" в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ России по Якутии. "В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании "ЯТЭК". Идет обыск и...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 14:16
Производитель соков "Сады Придонья" в 2017 году удвоил чистую прибыль
ОАО "Сады Придонья" (Волгоградская область) в 2017 году получило 1,098 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что более чем в два раза превышает результат 2016 года, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж снизилась на 12,5% - до 11,3 млрд рублей, при том что...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 13:12
Правительство РФ с 1 апреля повысило ставки утильсбора на автомобили
Правительство РФ с 1 апреля повысило ставки утилизационного сбора на автомобили. Как сообщалось, постановление от 19 марта 2018 г. устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, постановление распространяет...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 12:36
В.Путин подписал указ об отставке А.Тулеева с поста губернатора Кемеровской области
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, который он занимал более 20 лет. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен замглавы региона Сергея Цивилева. Указ вступает в силу со дня его...    читать дальше
.
01 апреля 2018 года 12:32
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2649 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.
.
01 апреля 2018 года 12:32
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.
.
31 марта 2018 года 18:55
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с Р.Билялетдиновым
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым. "Попечительский Совет ФК "СКА-Хабаровск" и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб...    читать дальше
.
31 марта 2018 года 18:52
Сумма похищенных денежных средств в деле братьев Магомедовых составляет более 2 млрд рублей
Сумма похищенных денежных средств в деле братьев Магомедовых составляет более 2 млрд рублей, заявил в субботу следователь МВД на заседании в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. В свою очередь прокурор уточнил, что...    читать дальше
.
31 марта 2018 года 17:08
Через Московское центральное кольцо до 2020 года будет построено 7 пешеходных переходов
Через Московское центральное кольцо (МЦК) до 2020 года будет построено семь пешеходных переходов, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Скоро начнем строить пешеходный переход через МЦК, который соединит Старокоптевский переулок и Михалковскую улицу", - написал он в...    читать дальше
.
31 марта 2018 года 17:03
Подозреваемыми по делу об организации менеджментом группы "Сумма" преступного сообщества проходят 9 человек
Девять человек проходят подозреваемыми по уголовному делу об организации менеджментом группы "Сумма" преступного сообщества и крупных денежных хищениях, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник. "В настоящее время по "делу Суммы" проходит девять фигурантов. В...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.