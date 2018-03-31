ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2649 руб.

31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.

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Проверка российского самолета "Аэрофлот" в аэропорту "Хитроу" не связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным издания, досмотр был "обычной проверкой... читать дальше

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Имущество обвиняемых в крупных хищениях бывших высокопоставленных чиновников Дагестана и членов их семей в ближайшее время будет арестовано, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник. "Обеспечительные меры будут наложены на все движимое и недвижимое имущество,... читать дальше

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Заводский районный суд Кемерово в субботу арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении... читать дальше

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Российское Генконсульство в Сиэтле, штат Вашингтон, прекратило свою деятельность по требованию американских властей, вход в арендуемое Россией помещение будет закрыт в 23:59 по местному времени 1 апреля. "Мы подошли к вывеске (с названием Генконсульства - ИФ),... читать дальше

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Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова испытывает чувство вины после трагедии с 64 погибшими, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда. "Я чувствую себя виновной в произошедшем... Потому что погибли люди,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2270,98 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38718,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,703 млрд руб., или на...

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Микрофинансовая компания "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) 6 апреля начнет размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2... Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3443 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6537 руб. Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне... Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше

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Рынок акций завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями при невысокой активности торгов из-за выходного на Западе, где празднуется католическая Страстная пятница; реакция на ответные действия Москвы на политический демарш Запада нейтральная. По итогам... читать дальше

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Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило ставку 30-34-го купонов облигаций серии А18 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются... Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются... читать дальше

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