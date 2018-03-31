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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.
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31 марта 2018 года 09:06

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.

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31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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31 марта 2018 года 09:06
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,2649 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.
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31 марта 2018 года 09:06
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.
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30 марта 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2270,98 пункта.

После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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30 марта 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 марта выросла на 0,39% и составила 38718,122 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38718,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,703 млрд руб., или на...
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30 марта 2018 года 19:23
МФК CarMoney 6 апреля начнет размещение облигаций на 300 млн рублей
Микрофинансовая компания "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) 6 апреля начнет размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2...    читать дальше
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30 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,3443 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3443 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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30 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1537 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734...    читать дальше
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30 марта 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,6537 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6537 руб.

Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,...    читать дальше
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30 марта 2018 года 18:59
ВЭБ разместил краткосрочные облигации ПБО-001Р-К023 на 5,9 млрд руб.
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне...    читать дальше
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30 марта 2018 года 18:58
Рынок акций завершил торги в пятницу без единой динамики, по итогам квартала вырос на 7,6-8,2%
Рынок акций завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями при невысокой активности торгов из-за выходного на Западе, где празднуется католическая Страстная пятница; реакция на ответные действия Москвы на политический демарш Запада нейтральная. По итогам...    читать дальше
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30 марта 2018 года 18:55
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Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило ставку 30-34-го купонов облигаций серии А18 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются...    читать дальше
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