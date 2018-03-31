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31 марта 2018 года 09:06
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5618 руб.
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31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.
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31 марта 2018 года 11:41
Проверка российского самолета "Аэрофлот" в аэропорту "Хитроу" не связана с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. По данным издания, досмотр был "обычной проверкой... читать дальше
.31 марта 2018 года 11:00
Имущество обвиняемых в крупных хищениях бывших высокопоставленных чиновников Дагестана и членов их семей в ближайшее время будет арестовано, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник. "Обеспечительные меры будут наложены на все движимое и недвижимое имущество,... читать дальше
.31 марта 2018 года 10:28
Заводский районный суд Кемерово в субботу арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении... читать дальше
.31 марта 2018 года 10:23
Российское Генконсульство в Сиэтле, штат Вашингтон, прекратило свою деятельность по требованию американских властей, вход в арендуемое Россией помещение будет закрыт в 23:59 по местному времени 1 апреля. "Мы подошли к вывеске (с названием Генконсульства - ИФ),... читать дальше
.31 марта 2018 года 09:17
Гендиректору компании-собственника "Зимней вишни" предъявили обвинение в нарушении требований пожарной безопасности
Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова испытывает чувство вины после трагедии с 64 погибшими, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда. "Я чувствую себя виновной в произошедшем... Потому что погибли люди,... читать дальше
.31 марта 2018 года 09:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.
.31 марта 2018 года 09:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 70,5618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,24 коп.
.30 марта 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2270,98 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.30 марта 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 марта выросла на 0,39% и составила 38718,122 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38718,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,703 млрд руб., или на...
.30 марта 2018 года 19:23
Микрофинансовая компания "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) 6 апреля начнет размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2... читать дальше
.30 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,3443 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3443 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.30 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... читать дальше
.30 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6537 руб. Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,... читать дальше
.30 марта 2018 года 18:59
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше
.30 марта 2018 года 18:58
Рынок акций завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями при невысокой активности торгов из-за выходного на Западе, где празднуется католическая Страстная пятница; реакция на ответные действия Москвы на политический демарш Запада нейтральная. По итогам... читать дальше
.30 марта 2018 года 18:55
Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило ставку 30-34-го купонов облигаций серии А18 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются... читать дальше
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