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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1537 руб.
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30 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1537 руб.
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30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734 руб. Было заключено 68 сделок. Объем торгов составил 274,36 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,15 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.30 марта 2018 года 19:30
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.30 марта 2018 года 19:15
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.30 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... читать дальше
.30 марта 2018 года 19:15
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