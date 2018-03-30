Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,3194 руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3194 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 57,455 руб. Было заключено 6913 сделок. Объем торгов составил 47293,61 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,31 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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