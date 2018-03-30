30 марта 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.04 по 08.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.04.2018
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Март 2018
|02.04.2018
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Февраль 2018
|03.04.2018
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2018
|04.04.2018
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Февраль 2018
|04.04.2018
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Февраль 2018
|04.04.2018
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Март 2018
|04.04.2018
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2018
|04.04.2018
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2018
|04.04.2018
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Февраль 2018
|04.04.2018
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2018
|04.04.2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 марта
|05.04.2018
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Февраль 2018
|05.04.2018
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Февраль 2018
|05.04.2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Февраль 2018
|05.04.2018
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Февраль 2018
|05.04.2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 марта
|05.04.2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 марта
|06.04.2018
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Февраль 2018
|06.04.2018
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Февраль 2018
|06.04.2018
|15:30
|Безработица в Канаде
|Март 2018
|06.04.2018
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Март 2018
|06.04.2018
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Март 2018
Это автоматическое сообщение.
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