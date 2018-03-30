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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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НОВОСТИ В СЕТИ
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30 марта 2018 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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30 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.04 по 08.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
02.04.2018 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Март 2018
02.04.2018 17:00 Объем расходов на строительство в США Февраль 2018
03.04.2018 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Февраль 2018
04.04.2018 11:00 Данные о безработице в Италии Февраль 2018
04.04.2018 12:00 Данные по безработице в еврозоне Февраль 2018
04.04.2018 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Март 2018
04.04.2018 15:15 Занятость в производственном секторе США Март 2018
04.04.2018 17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Март 2018
04.04.2018 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Февраль 2018
04.04.2018 17:00 Объем промышленных заказов в США Февраль 2018
04.04.2018 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 24 по 30 марта
05.04.2018 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Февраль 2018
05.04.2018 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Февраль 2018
05.04.2018 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Февраль 2018
05.04.2018 15:30 Внешнеторговый баланс США Февраль 2018
05.04.2018 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 25 по 31 марта
05.04.2018 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 18 по 24 марта
06.04.2018 09:00 Промышленное производство в Германии Февраль 2018
06.04.2018 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Февраль 2018
06.04.2018 15:30 Безработица в Канаде Март 2018
06.04.2018 15:30 Данные с рынка труда США Март 2018
06.04.2018 17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Март 2018

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