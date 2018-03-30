Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 марта

30 марта. FINMARKET.RU -РФ с 31 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2437,35 (-21,28) руб./грамм; на серебро - 29,97 (-0,26) руб./грамм; на платину - 1723,28 (-14,97) руб./грамм; на палладий - 1785,87 (-17,38) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2270,98 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38718,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 151,703 млрд руб., или на...

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Микрофинансовая компания "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) 6 апреля начнет размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2... Сбор заявок инвесторов пройдет с 12:00 МСК 2... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,3443 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1537 руб. Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... Минимальный курс юаня составил 9,13 руб., максимальный - 9,1734... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6537 руб. Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,43 руб.,... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне... Сбор заявок на бонды прошел 27 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше

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Рынок акций завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями при невысокой активности торгов из-за выходного на Западе, где празднуется католическая Страстная пятница; реакция на ответные действия Москвы на политический демарш Запада нейтральная. По итогам... читать дальше

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Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило ставку 30-34-го купонов облигаций серии А18 в размере 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются... Компания разместила облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются... читать дальше

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Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Литвы вырос за прошлый год на 5,2% и на конец 2017 года составил 14,7 млрд евро, говорится в совместном пресс-релизе Банка Литвы (центробанк) и департамента статистики. По предварительным данным, в прошлом году... По предварительным данным, в прошлом году... читать дальше

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"Транснефть" продолжает работу по программе импортозамещения. "Мы начали эту работу еще до санкций, в 2008-2009 годах, решив, что надо производить продукцию, которую мы сами можем делать на базе наших заводов", - сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с... "Мы начали эту работу еще до санкций, в 2008-2009 годах, решив, что надо производить продукцию, которую мы сами можем делать на базе наших заводов", - сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с... читать дальше

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после заседания Совета министров объявил в своем "Твиттере" в пятницу, что федеральное правительство королевства пришло к согласию об "энергетическом пакте". Ш.Мишель в "Твиттере" опубликовал фотографию документа протокола заседания... Ш.Мишель в "Твиттере" опубликовал фотографию документа протокола заседания... читать дальше

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ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") установило ставку первого купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 4% годовых, серии 001Р-03 - на уровне 3% годовых, говорится в сообщениях компании. Ставки 2-5-го купонов облигаций серии 001Р-02 и 2-3-го купонов... Ставки 2-5-го купонов облигаций серии 001Р-02 и 2-3-го купонов... читать дальше

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Россия и Греция заинтересованы в наращивании торгово-экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов в сфере энергетике, говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи замглавы МИД РФ Александра Грушко с генсеком МИД Греции по международным... читать дальше

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Investment Construction Technology (ICT) Group Ltd., головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по облигациям ООО "Бизнес Консалтинга" 1-й серии, ООО "БКЗ финанс" 1-й серии и ООО "ТМ-энерго финанс" 1-й серии, говорится в сообщениях... читать дальше

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Национальный банк Казахстана в 2018 году продолжит политику постепенного снижения базовой ставки, сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев. "При сохранении благоприятного фона со стороны внешних рынков, а также отсутствии шоков на внутренних рынках Национальный банк... "При сохранении благоприятного фона со стороны внешних рынков, а также отсутствии шоков на внутренних рынках Национальный банк... читать дальше

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