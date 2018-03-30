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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 марта в размере 57,2649 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
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Председатель центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин в эфире программы "60 минут" заявил, что при растущей продолжительности жизни населения до 80 лет в России придется в течение 10-16 лет повысить возраст выхода на...
 
Регулирование микрофинансовых организаций ужесточается
Центробанк принял решение ужесточить регулирование микрофинансовых организаций (МФО), заявил директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков. Изменить регулирование МФО ЦБ предложил в феврале - снизить максимальный размер выплат,...
 
Ставки по ипотеке упадут еще на 1,5%
В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Проценты по ипотеке продолжат снижаться, но уже не так быстро, как в прошлом году, пишут "Известия", приводя прогноз аналитиков...
 
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30 марта 2018 года 12:48

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 марта в размере 57,2649 руб.

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30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 57,2649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,77 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 марта 2018 года 14:56
ЦППК выкупила по оферте весь выпуск дебютных облигаций на 500 млн рублей
ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") в рамках оферты выкупило 500 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 4 млрд рублей...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:54
Лидером на рынке микрочипов в прошлом году стал Samsung, обогнав Intel
В 2017 году корейская компания Samsung Electronics на 53,6% увеличила выручку в сфере производства полупроводников и стала крупнейшим игроком рынке, обогнав американскую Intel, говорится в отчете исследовательской компании IHS Markit.

Intel лидировала на рынке чипов с...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:46
"Автотор" начал сборку автомобиля Hyundai Sonata
Группа компаний "Автотор" начала сборку автомобиля Hyundai Sonata, сообщает пресс-служба группы. Седьмое поколение Hyundai Sonata заменит на конвейере автомобиль Hyundai i40, выпускавшийся с 2013 года по 2017 год.

В настоящее время "Автотор" выпускает в Калининграде еще...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 30 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,72 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2272,25 (-0,1%)...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:38
Азиатские рынки акций завершили торги в плюсе
Открытые для торгов рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня вслед за Уолл-стрит.

Многие торговые площадки были закрыты в связи с пасхальными празднованиями, в том числе в Гонконге, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии.

Объем промышленного...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:32
Рост внешнего долга Казахстана в 2017 году составил 2,3%
Внешний долг Казахстана на 1 января 2018 года составил $167,5 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 января 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период -...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:22
"Газпром" - за предоставление статуса ТОР территориям производства крупнотоннажного СПГ
"Газпром" предлагает распространить инструмент территорий опережающего развития (ТОР) на районы размещения крупнотоннажных заводов СПГ - тем более, что теперь их можно создавать не только на Дальнем Востоке.

Такое предложение компания направила чиновникам во исполнение...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:15
ЦБ РФ зарегистрировал облигации банка "Спутник" 2-й серии на 500 млн рублей
Б РФ 22 марта зарегистрировал облигации банка "Спутник" 2-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуску присвоен идентификационный номер 40201071В.

По открытой подписке планируется разместить 500 тыс. облигаций номинальной...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:13
МПР за 6 лет планирует создать в РФ 24 новые особо охраняемые природные территории
Минприроды России собирается за 6 лет создать более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил министр Сергей Донской.

"В общей сложности в течение 6 лет мы планируем создать 24 новых особо охраняемых природных территории, что увеличит общую площадь...    читать дальше
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30 марта 2018 года 14:04
Трудовым инспекторам могут разрешить требовать долги по зарплате с бюджетных учреждений
Инициатива Минтруда о значительном расширении полномочий федеральных инспекций труда по взысканию задолженности по заработной плате может дополниться еще одним важным пунктом: трудовые инспектора смогут требовать долги не только с предпринимателей, но и с бюджетных...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:54
Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет - Собянин
Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет, там появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая в пятницу Логистический центр во Внуково и строительство социальной...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:45
В ФАС поступило ходатайство Japan Tobacco о покупке "Донского табака"
Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Japan Tobacco Inc (JTI) о покупке российского производителя сигарет "Донской табак" и примет решение в установленные сроки.

"В ФАС России поступило ходатайство JTI о покупке "Донского табака", - сообщили...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:35
Минприроды предлагает на базе Росгидромета создать госкомпанию
Минприроды предлагает реформировать Росгидромет и создать на его базе отдельную государственную компанию уже 2018 г., сообщил глава министерства Сергей Донской на коллегии Минприроды.

"В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:25
Число приезжающих лечиться в РФ иностранцев выросло в 2017 году в 3 раза
Число иностранных пациентов, приезжающих лечиться в Россию, в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось в три раза, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Успехи нашей страны в области здравоохранения достойно оцениваются за рубежом. За...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:16
За 2 месяца сокращение внешнего госдолга Белоруссии составило 1,7%
По состоянию на 1 марта 2018 года внешний государственный долг Белоруссии составил $16,4 млрд, сократившись с начала года на $278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, говорится в сообщении Минфина республики.

За январь-февраль Белоруссия привлекла внешние...    читать дальше
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30 марта 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 30 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,78 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2278,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2274,63 (0%)...    читать дальше
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