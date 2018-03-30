Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1317 руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 700 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1317 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1178 руб., максимальный - 9,145 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 87,05 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,13 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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