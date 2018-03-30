Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2136,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2138,07 млрд руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 2136,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1762,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1952,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1576,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 марта составили 2138,07 млрд руб. против 2149,09651 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.