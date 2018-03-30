30 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
30 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2018
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2018
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2018
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 марта 2018 года 14:56
ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") в рамках оферты выкупило 500 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Компания завершила размещение облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 4 млрд рублей... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:54
В 2017 году корейская компания Samsung Electronics на 53,6% увеличила выручку в сфере производства полупроводников и стала крупнейшим игроком рынке, обогнав американскую Intel, говорится в отчете исследовательской компании IHS Markit.
Intel лидировала на рынке чипов с... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:46
Группа компаний "Автотор" начала сборку автомобиля Hyundai Sonata, сообщает пресс-служба группы. Седьмое поколение Hyundai Sonata заменит на конвейере автомобиль Hyundai i40, выпускавшийся с 2013 года по 2017 год.
В настоящее время "Автотор" выпускает в Калининграде еще... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,72 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2272,25 (-0,1%)... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:38
Открытые для торгов рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня вслед за Уолл-стрит.
Многие торговые площадки были закрыты в связи с пасхальными празднованиями, в том числе в Гонконге, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии.
Объем промышленного... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:32
Внешний долг Казахстана на 1 января 2018 года составил $167,5 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка.
"По состоянию на 1 января 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период -... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:22
"Газпром" предлагает распространить инструмент территорий опережающего развития (ТОР) на районы размещения крупнотоннажных заводов СПГ - тем более, что теперь их можно создавать не только на Дальнем Востоке.
Такое предложение компания направила чиновникам во исполнение... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:15
Б РФ 22 марта зарегистрировал облигации банка "Спутник" 2-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуску присвоен идентификационный номер 40201071В.
По открытой подписке планируется разместить 500 тыс. облигаций номинальной... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:13
Минприроды России собирается за 6 лет создать более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил министр Сергей Донской.
"В общей сложности в течение 6 лет мы планируем создать 24 новых особо охраняемых природных территории, что увеличит общую площадь... читать дальше
.
30 марта 2018 года 14:04
Инициатива Минтруда о значительном расширении полномочий федеральных инспекций труда по взысканию задолженности по заработной плате может дополниться еще одним важным пунктом: трудовые инспектора смогут требовать долги не только с предпринимателей, но и с бюджетных... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:54
Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет, там появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая в пятницу Логистический центр во Внуково и строительство социальной... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:45
Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Japan Tobacco Inc (JTI) о покупке российского производителя сигарет "Донской табак" и примет решение в установленные сроки.
"В ФАС России поступило ходатайство JTI о покупке "Донского табака", - сообщили... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:35
Минприроды предлагает реформировать Росгидромет и создать на его базе отдельную государственную компанию уже 2018 г., сообщил глава министерства Сергей Донской на коллегии Минприроды.
"В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:25
Число иностранных пациентов, приезжающих лечиться в Россию, в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось в три раза, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Успехи нашей страны в области здравоохранения достойно оцениваются за рубежом. За... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:16
По состоянию на 1 марта 2018 года внешний государственный долг Белоруссии составил $16,4 млрд, сократившись с начала года на $278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, говорится в сообщении Минфина республики.
За январь-февраль Белоруссия привлекла внешние... читать дальше
.
30 марта 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,78 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2278,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2274,63 (0%)... читать дальше
.