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ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") в рамках оферты выкупило 500 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 4 млрд рублей... Компания завершила размещение облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 4 млрд рублей... читать дальше

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В 2017 году корейская компания Samsung Electronics на 53,6% увеличила выручку в сфере производства полупроводников и стала крупнейшим игроком рынке, обогнав американскую Intel, говорится в отчете исследовательской компании IHS Markit. Intel лидировала на рынке чипов с... Intel лидировала на рынке чипов с... читать дальше

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Группа компаний "Автотор" начала сборку автомобиля Hyundai Sonata, сообщает пресс-служба группы. Седьмое поколение Hyundai Sonata заменит на конвейере автомобиль Hyundai i40, выпускавшийся с 2013 года по 2017 год. В настоящее время "Автотор" выпускает в Калининграде еще... В настоящее время "Автотор" выпускает в Калининграде еще... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,72 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2272,25 (-0,1%)... читать дальше

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Открытые для торгов рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня вслед за Уолл-стрит. Многие торговые площадки были закрыты в связи с пасхальными празднованиями, в том числе в Гонконге, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии. Многие торговые площадки были закрыты в связи с пасхальными празднованиями, в том числе в Гонконге, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии. Объем промышленного... Объем промышленного... читать дальше

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Внешний долг Казахстана на 1 января 2018 года составил $167,5 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка. "По состоянию на 1 января 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период -... "По состоянию на 1 января 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период -... читать дальше

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"Газпром" предлагает распространить инструмент территорий опережающего развития (ТОР) на районы размещения крупнотоннажных заводов СПГ - тем более, что теперь их можно создавать не только на Дальнем Востоке. Такое предложение компания направила чиновникам во исполнение... Такое предложение компания направила чиновникам во исполнение... читать дальше

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Б РФ 22 марта зарегистрировал облигации банка "Спутник" 2-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен идентификационный номер 40201071В. Выпуску присвоен идентификационный номер 40201071В. По открытой подписке планируется разместить 500 тыс. облигаций номинальной... По открытой подписке планируется разместить 500 тыс. облигаций номинальной... читать дальше

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Минприроды России собирается за 6 лет создать более 20 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил министр Сергей Донской. "В общей сложности в течение 6 лет мы планируем создать 24 новых особо охраняемых природных территории, что увеличит общую площадь... "В общей сложности в течение 6 лет мы планируем создать 24 новых особо охраняемых природных территории, что увеличит общую площадь... читать дальше

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Инициатива Минтруда о значительном расширении полномочий федеральных инспекций труда по взысканию задолженности по заработной плате может дополниться еще одним важным пунктом: трудовые инспектора смогут требовать долги не только с предпринимателей, но и с бюджетных... читать дальше

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Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет, там появятся новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая в пятницу Логистический центр во Внуково и строительство социальной... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Japan Tobacco Inc (JTI) о покупке российского производителя сигарет "Донской табак" и примет решение в установленные сроки. "В ФАС России поступило ходатайство JTI о покупке "Донского табака", - сообщили... "В ФАС России поступило ходатайство JTI о покупке "Донского табака", - сообщили... читать дальше

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Минприроды предлагает реформировать Росгидромет и создать на его базе отдельную государственную компанию уже 2018 г., сообщил глава министерства Сергей Донской на коллегии Минприроды. "В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы... "В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы... читать дальше

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Число иностранных пациентов, приезжающих лечиться в Россию, в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось в три раза, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. "Успехи нашей страны в области здравоохранения достойно оцениваются за рубежом. За... "Успехи нашей страны в области здравоохранения достойно оцениваются за рубежом. За... читать дальше

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По состоянию на 1 марта 2018 года внешний государственный долг Белоруссии составил $16,4 млрд, сократившись с начала года на $278,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, говорится в сообщении Минфина республики. За январь-февраль Белоруссия привлекла внешние... За январь-февраль Белоруссия привлекла внешние... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,78 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2278,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2281,54 (+0,3%) пункта, минимальное - 2274,63 (0%)... читать дальше

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