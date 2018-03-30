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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7626 руб.
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30 марта 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7626 руб.
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30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 57,7626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,28 коп.
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