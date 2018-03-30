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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7626 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
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30 марта 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,7626 руб.

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30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 57,7626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,28 коп.

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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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