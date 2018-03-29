Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6548 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6548 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,4425 руб., максимальный - 57,83 руб. Было заключено 11989 сделок. Объем торгов составил 89042,21 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,555 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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