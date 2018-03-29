.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9682 руб.
.
29 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9682 руб.
|0
29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9682 руб. Минимальный курс евро составил 69,99 руб., максимальный - 71,155 руб. Было заключено 3977 сделок. Объем торгов составил 23254,86 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,9 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.