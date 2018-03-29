ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 57,7626 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 57,7626 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,28 коп.

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Сбербанк России 10 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 16 апреля. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 16 апреля. Номинал одной... Номинал одной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,39 пункта (1,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2274,62 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38566,419 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,460 млрд руб., или на...

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Банк "ФК Открытие" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых... Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6182 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9689 руб. Минимальный курс евро составил 70,62 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,62 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,189 руб. Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,2136... Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,2136... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне коррекции мировых фондовых площадок и роста нефти, подъем индекса МосБиржи несколько тормозился укреплением рубля. В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (Япония и Китай выросли на... В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (Япония и Китай выросли на... читать дальше

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Количество мобильных абонентов в России в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом всего на 0,07%, до 255,4 млн sim-карт, говорится в исследовании аналитической компании AC&M Consulting. Проникновение мобильных услуг связи в стране также осталось на уровне 2016 года -... читать дальше

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Правительство Нидерландов приняло решение ограничить добычу природного газа на месторождении Гронинген на уровне 12 млрд кубометров в год с 2022 года и прекратить ее совсем с 2030 года, сообщает NL Times. "Не позднее, чем в 2022 году, а возможно и на год ранее, добыча... "Не позднее, чем в 2022 году, а возможно и на год ранее, добыча... читать дальше

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Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей в размере 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентиру соответствует доходность к годовой... Ориентиру соответствует доходность к годовой... читать дальше

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Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год. Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays... Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что доля проблемных долгов в банковском секторе Белоруссии уменьшается, но банки остаются уязвимыми к стрессам при сохраняющемся слабом качестве активов и умеренном покрытии резервами. "Умеренное улучшение... "Умеренное улучшение... читать дальше

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ританский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год. Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays за... Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays за... читать дальше

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Компания "БКС Глобал Маркетс" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 28 марта, говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По оценкам... По оценкам... читать дальше

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ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Компания 29 марта провела размещение облигаций по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, к ней приравнены ставки... Компания 29 марта провела размещение облигаций по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше

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