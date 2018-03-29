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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2017 руб.
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29 марта 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2017 руб.
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29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2017 руб. Минимальный курс юаня составил 9,195 руб., максимальный - 9,211 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 84,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1994 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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29 марта 2018 года 20:03
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.29 марта 2018 года 19:45
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.29 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,189 руб. Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,2136... читать дальше
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.29 марта 2018 года 18:28
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