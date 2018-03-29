Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2017 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2017 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,195 руб., максимальный - 9,211 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 84,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1994 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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