Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1952,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2149,1 млрд руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 1952,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1576,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1778,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1404,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 марта составили 2149,1 млрд руб. против 2733,6574 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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