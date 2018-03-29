29 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2018
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2018
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2018
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2018
|11:30
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2017
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2018
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 марта
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2018
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2018
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 марта
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2018
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2018
Это автоматическое сообщение.
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29 марта 2018 года 20:03
Сбербанк России 10 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 16 апреля.
Номинал одной... читать дальше
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29 марта 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,39 пункта (1,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2274,62 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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29 марта 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38566,419 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,460 млрд руб., или на...
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29 марта 2018 года 19:20
Банк "ФК Открытие" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых... читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6182 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9689 руб.
Минимальный курс евро составил 70,62 руб.,... читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,189 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,2136... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне коррекции мировых фондовых площадок и роста нефти, подъем индекса МосБиржи несколько тормозился укреплением рубля.
В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (Япония и Китай выросли на... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:55
Количество мобильных абонентов в России в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом всего на 0,07%, до 255,4 млн sim-карт, говорится в исследовании аналитической компании AC&M Consulting. Проникновение мобильных услуг связи в стране также осталось на уровне 2016 года -... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:48
Правительство Нидерландов приняло решение ограничить добычу природного газа на месторождении Гронинген на уровне 12 млрд кубометров в год с 2022 года и прекратить ее совсем с 2030 года, сообщает NL Times.
"Не позднее, чем в 2022 году, а возможно и на год ранее, добыча... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:44
Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей в размере 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ориентиру соответствует доходность к годовой... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:41
Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год.
Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:32
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что доля проблемных долгов в банковском секторе Белоруссии уменьшается, но банки остаются уязвимыми к стрессам при сохраняющемся слабом качестве активов и умеренном покрытии резервами.
"Умеренное улучшение... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:28
ританский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год.
Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays за... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:24
Компания "БКС Глобал Маркетс" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 28 марта, говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
По оценкам... читать дальше
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29 марта 2018 года 18:23
ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Компания 29 марта провела размещение облигаций по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше
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