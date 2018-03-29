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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,5598 руб.
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Рост промроизводства в феврале замедлился до 1,5%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,5% после повышения на 2,9% в январе. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 2,7%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 1,3%
 
Долги и дефицит не стимулируют регионы управлять собственностью
Продавать регионам ничего не хочется, а иногда просто нечего. О том, почему регионам не нужна приватизация, пишут "Ведомости". На 1 февраля 2018 г. доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, говорится в докладе Высшей школы экономики...
 
Цены летом обещают рекордное снижение
Инфляция в июле упадет до рекордных 1,1% в годовом выражении, однако в августе немного увеличится — до 1,2%, пишут "Известия", приводя макропрогноз РЭУ имени Г.В. Плеханова. Замедление роста цен к концу лета будет связано с потенциальным снижением...
 
Акционерам помогут в МФЦ
Регистраторы намерены увеличить доступность своих услуг при помощи многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). Новая идея рынка - делегирование многофункциональным центрам предоставления госуслуг деятельности по оказанию помощи...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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29 марта 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,5598 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 57,5598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,51 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 марта 2018 года 20:03
Сбербанк 10 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 40 млрд рублей
Сбербанк России 10 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 16 апреля.

Номинал одной...    читать дальше
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29 марта 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,39 пункта (1,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2274,62 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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29 марта 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 марта выросла на 0,80% и составила 38566,419 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38566,419 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,460 млрд руб., или на...
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29 марта 2018 года 19:20
Ставка 7-10-го купонов бондов банка "ФК Открытие" серии БО-П02 - 0,01%
Банк "ФК Открытие" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-П02 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых...    читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,6182 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 166 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6182 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,9689 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9689 руб.

Минимальный курс евро составил 70,62 руб.,...    читать дальше
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29 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,189 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,189 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,2136...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне коррекции мировых фондовых площадок и роста нефти, подъем индекса МосБиржи несколько тормозился укреплением рубля.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (Япония и Китай выросли на...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:55
Количество мобильных абонентов в России в 2017 году почти не изменилось - исследование
Количество мобильных абонентов в России в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом всего на 0,07%, до 255,4 млн sim-карт, говорится в исследовании аналитической компании AC&M Consulting. Проникновение мобильных услуг связи в стране также осталось на уровне 2016 года -...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:48
Нидерланды ограничат добычу газа на месторождении Гронинген
Правительство Нидерландов приняло решение ограничить добычу природного газа на месторождении Гронинген на уровне 12 млрд кубометров в год с 2022 года и прекратить ее совсем с 2030 года, сообщает NL Times.

"Не позднее, чем в 2022 году, а возможно и на год ранее, добыча...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:44
Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Дом.рф" объемом 15 млрд руб. - 6,75%
Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей в размере 6,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентиру соответствует доходность к годовой...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:41
Barclays согласился выплатить штраф в $2 млрд для урегулирования дела о мошенничестве с ипотечными облигациями
Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год.

Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:32
Доля проблемных долгов у белорусских банков уменьшается, но они остаются уязвимыми к стрессам - Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что доля проблемных долгов в банковском секторе Белоруссии уменьшается, но банки остаются уязвимыми к стрессам при сохраняющемся слабом качестве активов и умеренном покрытии резервами.

"Умеренное улучшение...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:28
Barclays выплатит $2 млрд для урегулирования дела о мошенничестве с ипотечными облигациями
ританский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 год.

Этот штраф будет отражен в отчетности Barclays за...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:24
Отток капитала из акций РФ через ETF за неделю ускорился до $145 млн - БКС
Компания "БКС Глобал Маркетс" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 28 марта, говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По оценкам...    читать дальше
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29 марта 2018 года 18:23
"ДиректЛизинг" завершила размещение облигаций объемом 100 млн руб.
ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Компания 29 марта провела размещение облигаций по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, к ней приравнены ставки...    читать дальше
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