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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3118 руб.
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28 марта 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3118 руб.

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28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3118 руб.

Минимальный курс евро составил 71,2375 руб., максимальный - 71,38 руб. Было заключено 2776 сделок. Объем торгов составил 17246,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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