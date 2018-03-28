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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1731 руб.
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28 марта 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1731 руб.
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28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1675 руб., максимальный - 9,1853 руб. Было заключено 24 сделки. Объем торгов составил 88,39 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1772 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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