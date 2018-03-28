ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1747 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 57,1747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,08 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,27 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2249,23 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38259,959 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,454 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3032 руб. Минимальный курс евро составил 71,1075 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1075 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6216 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1692 руб. Минимальный курс юаня составил 9,16 руб., максимальный - 9,1891... Минимальный курс юаня составил 9,16 руб., максимальный - 9,1891... читать дальше

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ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ООО "Группа компаний "Самолет" 1-й серии в связи с заменой эмитента на его правопреемника - АО "Группа компания "Самолет" при реорганизации в форме преобразования, говорится в сообщении эмитента. Дебютный... Дебютный... читать дальше

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Японский парламент принял в среду законопроект о бюджете на следующий (2018) финансовый год, начинающийся 1 апреля. Предложенный кабинетом министров документ предполагает рекордный объем госрасходов - 97,71 трлн иен ($919 млрд), пишет газета The Japan Times. Таким... Таким... читать дальше

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"Московская биржа" может увеличить вознаграждение членов наблюдательного совета, действующего с апреля 2017 года по апрель 2018 года, на 2,5% - до 84,8 млн рублей, следует из материалов к годовому собранию акционеров биржи. Вопрос вознаграждения членов набсовета... Вопрос вознаграждения членов набсовета... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил среду в красной зоне. Европейские фондовые индексы демонстрировали существенное снижение с начала торгов. Но к вечеру часть индикаторов скорректировалась на повышение. Европейские фондовые индексы демонстрировали существенное снижение с начала торгов. Но к вечеру часть индикаторов скорректировалась на повышение. Фондовые индексы АТР упали по итогам торгов на... Фондовые индексы АТР упали по итогам торгов на... читать дальше

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Крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж - CME Group - близка к заключению сделки по приобретению британской компании NEX Group, управляющую электронными платформами для торговли облигациями и валютами, за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд), пишет Financial Times со... читать дальше

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ООО "Элемент лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10,6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. Сбор заявок проходил 28... Сбор заявок проходил 28... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) выкупил по оферте 816,777 тыс. облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат в учетом НКД составил 817 млн 71 тыс. 39,72 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс.... Размер выплат в учетом НКД составил 817 млн 71 тыс. 39,72 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К025 на уровне 7,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды пройдет 29 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение назначено на 30... Сбор заявок на бонды пройдет 29 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение назначено на 30... читать дальше

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Интернет-сервис объявлений для продажи товаров Avito запустил доставку. И за счет новой услуги компания рассчитывает увеличить количество пользователей и сделок. "Мы сейчас запустили "Avito-Доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по... "Мы сейчас запустили "Avito-Доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по... читать дальше

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Минфин РФ в конце апреля - начале мая внесёт в правительство законопроект об отмене НДС при реализации необработанных алмазов на внутреннем рынке, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. С учетом квартального периода выплат НДС заработать новый... С учетом квартального периода выплат НДС заработать новый... читать дальше

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Банк России с 17 мая в целях повышения технологичности депозитных операций и удобства их использования для кредитных организаций обновляет механизм проведения депозитных операций, говорится в сообщении ЦБ. В частности, ЦБ прекратит проведение невостребованных рынком... В частности, ЦБ прекратит проведение невостребованных рынком... читать дальше

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