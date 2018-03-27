Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,174 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,174 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,08 руб., максимальный - 57,4 руб. Была заключена 12161 сделка. Объем торгов составил 82105,54 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,335 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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