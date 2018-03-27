ЦБ РФ установил курс евро с 28 марта в размере 71,2625 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 71,2625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,17 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,65 пункта (0,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2262,5 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38469,413 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,070 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на уровне "ААА(RU)", со "стабильным" прогнозом и облигаций региона - на уровне AAA(RU), говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9801 руб. Минимальный курс евро составил 70,72 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,72 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1313 руб. Минимальный курс юаня составил 9,109 руб., максимальный - 9,16... Минимальный курс юаня составил 9,109 руб., максимальный - 9,16... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,2262 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ОО "Норманн-Сервис" (Санкт-Петербург) приняло и утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PС объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет. Размещение состоится по закрытой... В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет. Размещение состоится по закрытой... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся разнонаправленно, перешел в зеленую зону, восстанавливаясь после вчерашнего падения благодаря росту мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, и локальному новостному затишью вокруг "дела Скрипаля". Фондовые индексы в странах... Фондовые индексы в странах... читать дальше

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Соруководитель Sberbank CIB, член правления Сбербанка Александр Базаров купил облигации банка на общую сумму около 50 млн рублей, следует из материалов кредитной организации. Топ-менеджер приобрел 25 тыс. бумаг серии RU000A0ZYUJ0 по цене 1001,9 рубля за каждую... Топ-менеджер приобрел 25 тыс. бумаг серии RU000A0ZYUJ0 по цене 1001,9 рубля за каждую... читать дальше

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Бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, чтобы контроль был "не для кормления чиновника, а чтобы дети не гибли". А.Кудрин написал на своей странице в "Фейсбуке", что много лет говорится о необходимости... А.Кудрин написал на своей странице в "Фейсбуке", что много лет говорится о необходимости... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К022 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 20,5% выпуска на 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 22 марта, ставка купона установлена на уровне... Сбор заявок на бонды прошел 22 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправлено в ходе торгов. Переговоры о продлении соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи оказывают благоприятное влияние на настроения инвесторов, сообщает MarketWatch. С другой стороны, их беспокоит возможное повышение... Переговоры о продлении соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи оказывают благоприятное влияние на настроения инвесторов, сообщает MarketWatch. С другой стороны, их беспокоит возможное повышение... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К024 на уровне 7,05% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К024 пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК 28 марта. Техническое... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К024 пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК 28 марта. Техническое... читать дальше

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в закон "О континентальном шельфе", согласно которым "Роснефть" и "Газпром" будут разыгрывать на аукционе шельфовые участки, представляющие интерес для обеих компаний, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" выставил на 13 апреля оферту по биржевым облигациям серии БО-04 объемом до 5 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 6 апреля 2018 года по 18:00... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 10:00 МСК 6 апреля 2018 года по 18:00... читать дальше

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Минфин России разрабатывает законопроект о допуске страховых посредников к заключению электронных договоров страхования, следует из размещенного министерством уведомления о начале разработки документа на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно описанию... Согласно описанию... читать дальше

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