Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1503 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 984 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1503 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,14 руб., максимальный - 9,16 руб. Была заключена 21 сделка. Объем торгов составил 84,58 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,14 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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