Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1653,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2791,61 млрд руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 марта составили по Российской Федерации 1653,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1308,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2246 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1880,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 марта составили 2791,61 млрд руб. против 2757,41048 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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