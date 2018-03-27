27 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2018
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2018
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2018
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2018
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2018
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Декабрь 2017
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27 марта 2018 года 08:53
"Надзорные каникулы" не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:51
Дальнейшие перспективы соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК будут ясны только тогда, когда будут достигнуты цели сделки, завил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Формула заключается в следующем: в достижении конечных целей. После этого будет... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:43
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс может возглавить самый важный из региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС) - ФРБ Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам,... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:35
По итогам торгов 26 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,33 (0,47%) и составила $70,12 за баррель.
Майский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX также потерял $0,33 (0,5%) и составил $65,55... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 марта 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 78062,85 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 7807,98 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 марта 2018 года 08:29
К вечеру понедельника 22 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.
Так, власти ФРГ решили... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:23
Торги в понедельник фондовый рынок США завершил существенным ростом, и темпы повышения Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 стали максимальными с лета 2015 года благодаря ослаблению опасений, связанных с американской внешнеторговой политикой, пишет The Wall... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:10
По итогам вчерашних торгов Фондовые индексы Западной Европы снизились, индикатор Stoxx 600 обновил минимум с февраля 2017 года: рост евро и геополитическая напряженность задушили ралли.
Между тем в начале сессии наблюдался подъем, который аналитики объясняли... читать дальше
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27 марта 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 70,5708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,05 коп.
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27 марта 2018 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 57,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,33 коп.
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27 марта 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Изменение денежной массы в еврозоне
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26 марта 2018 года 20:11
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,68 пункта (1,955%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2240,85 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
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26 марта 2018 года 19:55
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" 2 апреля планирует начать размещение облигаций серии БО-ПО1 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуск будет размещен по открытой подписке.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 марта зарегистрировала выпуск биржевых... читать дальше
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26 марта 2018 года 19:44
ООО "Пересвет-финанс" выставило оферты по приобретению облигаций банка "Пересвет" серий БО-02, БО-03, БО-ПО1, БО-ПО2 и БО-ПО5, говорится в сообщении ООО "Регион финанс", выступающего представителем владельцев облигаций банка "Пересвет".
Оферты сделаны в отношении... читать дальше
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