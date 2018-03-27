ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5708 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 70,5708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,05 коп.

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"Надзорные каникулы" не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя... читать дальше

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Дальнейшие перспективы соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК будут ясны только тогда, когда будут достигнуты цели сделки, завил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Формула заключается в следующем: в достижении конечных целей. После этого будет... "Формула заключается в следующем: в достижении конечных целей. После этого будет... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс может возглавить самый важный из региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС) - ФРБ Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам,... По их словам,... читать дальше

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По итогам торгов 26 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,33 (0,47%) и составила $70,12 за баррель. Майский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX также потерял $0,33 (0,5%) и составил $65,55... Майский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX также потерял $0,33 (0,5%) и составил $65,55... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 78062,85 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 7807,98 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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К вечеру понедельника 22 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина. Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина. Так, власти ФРГ решили... Так, власти ФРГ решили... читать дальше

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Торги в понедельник фондовый рынок США завершил существенным ростом, и темпы повышения Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 стали максимальными с лета 2015 года благодаря ослаблению опасений, связанных с американской внешнеторговой политикой, пишет The Wall... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов Фондовые индексы Западной Европы снизились, индикатор Stoxx 600 обновил минимум с февраля 2017 года: рост евро и геополитическая напряженность задушили ралли. Между тем в начале сессии наблюдался подъем, который аналитики объясняли... Между тем в начале сессии наблюдался подъем, который аналитики объясняли... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 70,5708 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,05 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 57,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,33 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Изменение денежной массы в еврозоне ... ... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,68 пункта (1,955%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2240,85 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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ООО "ГрузовичкоФ-Центр" 2 апреля планирует начать размещение облигаций серии БО-ПО1 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Выпуск будет размещен по открытой подписке. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 марта зарегистрировала выпуск биржевых... "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 марта зарегистрировала выпуск биржевых... читать дальше

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ООО "Пересвет-финанс" выставило оферты по приобретению облигаций банка "Пересвет" серий БО-02, БО-03, БО-ПО1, БО-ПО2 и БО-ПО5, говорится в сообщении ООО "Регион финанс", выступающего представителем владельцев облигаций банка "Пересвет". Оферты сделаны в отношении... Оферты сделаны в отношении... читать дальше

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