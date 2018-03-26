Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,0678 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0678 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,825 руб., максимальный - 57,5225 руб. К этому времени было заключено 25100 сделок. Объем торгов составил 197944,17 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,2875 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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