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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0722 руб.
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26 марта 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0722 руб.

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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0722 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0473 руб., максимальный - 9,1749 руб. Было заключено 165 сделок. Объем торгов составил 731,73 млн руб., что на 170% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,168 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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