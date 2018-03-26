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26 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0722 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0722 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0473 руб., максимальный - 9,1749 руб. Было заключено 165 сделок. Объем торгов составил 731,73 млн руб., что на 170% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,168 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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