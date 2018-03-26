Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,9597 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1632 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9597 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,815 руб., максимальный - 57,25 руб. Было заключено 12054 сделки. Объем торгов составил 72095,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,1775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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