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26 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5599 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5599 руб. Минимальный курс евро составил 70,43 руб., максимальный - 70,67 руб. Была заключена 3521 сделка. Объем торгов составил 31772,12 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6075 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Иван 26.03.2018
Ожидал большего "шторма", если честно!
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