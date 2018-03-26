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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5599 руб.
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26 марта 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5599 руб.

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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5599 руб.

Минимальный курс евро составил 70,43 руб., максимальный - 70,67 руб. Была заключена 3521 сделка. Объем торгов составил 31772,12 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Иван    26.03.2018
Ожидал большего "шторма", если честно!
 
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