ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 марта в размере 57,0039 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 57,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,33 коп.

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Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС в понедельник откатились к уровням 1,5-месячной давности из-за возросших распродаж на фоне усиления внешнеполитического давления Европы и Америки на Россию в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери... читать дальше

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Структура ПАО "Мегафон" - "Лефборд Инвестментс Лимитед" - подала в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) ходатайство о покупке АО "Связной Логистика" и входящего в группу "Связной" ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис". Как говорится в сообщении ФАС, служба... Как говорится в сообщении ФАС, служба... читать дальше

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Действующая методика Росстата по расчету реальных доходов населения может несколько занижать реальную динамику, так как не в полной мере учитывает расходы на покупки в зарубежных онлайн-магазинах, вложения в инструменты доверительного управления и покупку недвижимости, полагает... читать дальше

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"Московская биржа" 26 марта зарегистрировала выпуск 5-летних биржевых облигаций микрофинансовой компании "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится... читать дальше

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Роскомнадзор получил обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) с просьбой проверить Facebook и британскую компанию Cambridge Analytica из-за утечки персональных данных более 50 млн пользователей соцсети. "Обращение... "Обращение... читать дальше

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"Московская биржа" 26 марта зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО "ГрузовичкоФ-Центр" серии БО-ПО1 объемом 50 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) СКБ-банка на уровне "В-", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". Прогноз рейтинга - "стабильный". Одновременно Fitch отозвало рейтинги по причинам... Одновременно Fitch отозвало рейтинги по причинам... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К023 пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК 27 марта. Техническое... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К023 пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК 27 марта. Техническое... читать дальше

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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изучает возможности организации торговли дикоросами, для этого нужно изменение законодательства, сообщил президент биржи Алексей Рыбников. "Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами... "Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами... читать дальше

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Локо-банк установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-06 в размере 7% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Банк разместил 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных... Банк разместил 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных... читать дальше

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Рынок долга развивающихся стран даже после февральской коррекции ожидают серьезные потери, прогнозирует крупнейший в мире публичный хедж-фонд Man Group. На конец 2017 года под его управлением были активы на $109,1 млрд. Ухудшение фундаментальных индикаторов, высокая... Ухудшение фундаментальных индикаторов, высокая... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин примет решение об ответных мерах после анализа ситуации с высылкой рядом стран российских дипломатов, Россия будет руководствоваться принципом взаимности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нам предстоит... "Нам предстоит... читать дальше

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Правительство Самарской области установило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг региона на 2018-2020 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства. Предельный объем выпуска на 2018 год установлен в 8 млрд рублей по... Предельный объем выпуска на 2018 год установлен в 8 млрд рублей по... читать дальше

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Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) продолжает расти которую неделю подряд. Отраслевые эксперты полагают, что предыдущие рекорды оптовой стоимости бензинов могут быть побиты уже в ближайшее время. Согласно сайту... Согласно сайту... читать дальше

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ООО "МФК "4финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Компания собирала заявки... Компания собирала заявки... читать дальше

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Сумма крупнейших контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на экспортном магистральном газопроводе в Китай "Сила Сибири" с начала заключения контрактов (началось в 2015 году) к настоящему времени выросла более чем на сто миллиардов рублей, свидетельствуют данные... читать дальше

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