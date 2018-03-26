26 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2017
Это автоматическое сообщение.
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26 марта 2018 года 18:59
Российские фондовые индексы МосБиржи и РТС в понедельник откатились к уровням 1,5-месячной давности из-за возросших распродаж на фоне усиления внешнеполитического давления Европы и Америки на Россию в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:52
Структура ПАО "Мегафон" - "Лефборд Инвестментс Лимитед" - подала в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) ходатайство о покупке АО "Связной Логистика" и входящего в группу "Связной" ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис".
Как говорится в сообщении ФАС, служба... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:42
Действующая методика Росстата по расчету реальных доходов населения может несколько занижать реальную динамику, так как не в полной мере учитывает расходы на покупки в зарубежных онлайн-магазинах, вложения в инструменты доверительного управления и покупку недвижимости, полагает... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:35
"Московская биржа" 26 марта зарегистрировала выпуск 5-летних биржевых облигаций микрофинансовой компании "Столичный залоговый дом" (МФК "СЗД", работает под брендом CarMoney) серии БО-001-02 объемом 300 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:33
Роскомнадзор получил обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) с просьбой проверить Facebook и британскую компанию Cambridge Analytica из-за утечки персональных данных более 50 млн пользователей соцсети.
"Обращение... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:27
"Московская биржа" 26 марта зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО "ГрузовичкоФ-Центр" серии БО-ПО1 объемом 50 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:24
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) СКБ-банка на уровне "В-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга - "стабильный".
Одновременно Fitch отозвало рейтинги по причинам... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:20
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К023 на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К023 пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК 27 марта. Техническое... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:16
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изучает возможности организации торговли дикоросами, для этого нужно изменение законодательства, сообщил президент биржи Алексей Рыбников.
"Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:12
Локо-банк установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-06 в размере 7% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.
Банк разместил 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных... читать дальше
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26 марта 2018 года 18:08
Рынок долга развивающихся стран даже после февральской коррекции ожидают серьезные потери, прогнозирует крупнейший в мире публичный хедж-фонд Man Group. На конец 2017 года под его управлением были активы на $109,1 млрд.
Ухудшение фундаментальных индикаторов, высокая... читать дальше
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26 марта 2018 года 17:57
Президент РФ Владимир Путин примет решение об ответных мерах после анализа ситуации с высылкой рядом стран российских дипломатов, Россия будет руководствоваться принципом взаимности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нам предстоит... читать дальше
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26 марта 2018 года 17:54
Правительство Самарской области установило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг региона на 2018-2020 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте облправительства.
Предельный объем выпуска на 2018 год установлен в 8 млрд рублей по... читать дальше
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26 марта 2018 года 17:47
Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) продолжает расти которую неделю подряд. Отраслевые эксперты полагают, что предыдущие рекорды оптовой стоимости бензинов могут быть побиты уже в ближайшее время.
Согласно сайту... читать дальше
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26 марта 2018 года 17:46
ООО "МФК "4финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые.
Компания собирала заявки... читать дальше
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26 марта 2018 года 17:38
Сумма крупнейших контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на экспортном магистральном газопроводе в Китай "Сила Сибири" с начала заключения контрактов (началось в 2015 году) к настоящему времени выросла более чем на сто миллиардов рублей, свидетельствуют данные... читать дальше
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