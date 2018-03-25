ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4303 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.

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Президент РФ Владимир Путин сохраняет абсолютное спокойствие в связи с поведением Великобритании, хотя действия Лондона являются "невиданным хамством", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью программе "Итоги недели" на НТВ Песков отметил, что действия... читать дальше

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Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания президента Федеральному собранию и формированию новой команды, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во-первых, будет формализована... читать дальше

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АО "Перкарбонат" (входит в группу "Оргсинтез") в 2017 году увеличил производство отбеливателя (перкарбоната натрия) на 13% по сравнению с 2016 годом - до 44,4 тыс. тонн, при этом экспортные поставки выросли вдвое - до 9,6 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Россия планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники. Граница между государствами проходит по реке Туманная; еще в 1950-х годах через нее был перекинут Мост Дружбы, который используется... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 57,1072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,81 коп.

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"ФосАгро" может увеличить дивиденды в I квартале более чем вдвое к уровню предыдущего квартала - до 34 рубля на акцию, прогнозируют аналитики "ВТБ Капитала". По их оценкам, в I квартале "ФосАгро" может продемонстрировать рост продаж удобрений на 13% квартал к кварталу и... По их оценкам, в I квартале "ФосАгро" может продемонстрировать рост продаж удобрений на 13% квартал к кварталу и... читать дальше

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Сбербанк откроет Забайкальскому краю 7 невозобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 11,317 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок. Торги по определению финансового учреждения, готового предоставить заемные ресурсы, регион провел в... Торги по определению финансового учреждения, готового предоставить заемные ресурсы, регион провел в... читать дальше

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Члены итальянского сената в субботу избрали своим председателем кандидата от правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати, передают римские СМИ. Она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так... читать дальше

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До конца года планируется подготовить градостроительную документацию для строительства еще 1,5 млн кв. метров жилья в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На сегодня у нас утверждено... читать дальше

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Мощный взрыв прогремел в субботу в центре египетского города Александрия, сообщают арабские СМИ. Поступают данные, согласно которым один человек погиб, а трое получили ранения. По первым данным, речь идет о подрыве заминированного автомобиля. Теракт был направлен против кортежа...

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"Дыра" в капитале (отрицательная разница между активами и обязательствами) лишившегося лицензии банка "Югра" по результатам обследования выросла до 143 млрд рублей, следует из ответа ЦБ РФ на запрос депутатов Госдумы, имеющегося в распоряжении "Интерфакса". На дату... На дату... читать дальше

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В Кремле не знают, какую информацию использовала премьер Великобритании Тереза Мэй, чтобы убедить своих европейских коллег в виновности России по "делу Скрипаля". "Дело в том, что обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно. Или они не могут... читать дальше

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ПАО "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") заключило со Сбербанком договор поручительства на 5,3 млрд рублей по кредитным обязательствам ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (Нижний Новгород, 100%-ная "дочка" ПАО "ГАЗ"), говорится в сообщении ПАО. Срок действия... Срок действия... читать дальше

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Власти испанского курортного региона Кальвия на острове Майорка выпустили специальный список наиболее частых нарушений иностранных туристов и решили поднять штрафы за них в 2-4 раза, сообщает британская газета The Sun. Как отмечает издание, власти региона хотят прекратить... читать дальше

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США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет The Times, скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза... читать дальше

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