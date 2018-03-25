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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1072 руб.
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25 марта 2018 года 12:46
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1072 руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 57,1072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,81 коп.
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25 марта 2018 года 14:44
Действия Лондона - это "невиданное хамство", которое граничит "с бандитизмом в международных делах" - Д.Песков
Президент РФ Владимир Путин сохраняет абсолютное спокойствие в связи с поведением Великобритании, хотя действия Лондона являются "невиданным хамством", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью программе "Итоги недели" на НТВ Песков отметил, что действия... читать дальше
.25 марта 2018 года 14:39
Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания президента Федеральному собранию и формированию новой команды, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во-первых, будет формализована... читать дальше
.25 марта 2018 года 13:49
АО "Перкарбонат" (входит в группу "Оргсинтез") в 2017 году увеличил производство отбеливателя (перкарбоната натрия) на 13% по сравнению с 2016 годом - до 44,4 тыс. тонн, при этом экспортные поставки выросли вдвое - до 9,6 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше
.25 марта 2018 года 12:50
Россия планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники. Граница между государствами проходит по реке Туманная; еще в 1950-х годах через нее был перекинут Мост Дружбы, который используется... читать дальше
.25 марта 2018 года 12:46
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.
.25 марта 2018 года 12:46
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 57,1072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,81 коп.
.24 марта 2018 года 18:04
"ФосАгро" может увеличить дивиденды в I квартале более чем вдвое к уровню предыдущего квартала - до 34 рубля на акцию, прогнозируют аналитики "ВТБ Капитала". По их оценкам, в I квартале "ФосАгро" может продемонстрировать рост продаж удобрений на 13% квартал к кварталу и... читать дальше
.24 марта 2018 года 17:23
Сбербанк откроет Забайкальскому краю 7 невозобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 11,317 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок. Торги по определению финансового учреждения, готового предоставить заемные ресурсы, регион провел в... читать дальше
.24 марта 2018 года 16:47
Члены итальянского сената в субботу избрали своим председателем кандидата от правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати, передают римские СМИ. Она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так... читать дальше
.24 марта 2018 года 15:13
До конца 2018 года в Москве подготовят площадки для строительства еще 1,5 млн кв. метров жилья по программе реновации
До конца года планируется подготовить градостроительную документацию для строительства еще 1,5 млн кв. метров жилья в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На сегодня у нас утверждено... читать дальше
.24 марта 2018 года 14:40
Мощный взрыв прогремел в субботу в центре египетского города Александрия, сообщают арабские СМИ. Поступают данные, согласно которым один человек погиб, а трое получили ранения. По первым данным, речь идет о подрыве заминированного автомобиля. Теракт был направлен против кортежа...
.24 марта 2018 года 13:18
"Дыра" в капитале (отрицательная разница между активами и обязательствами) лишившегося лицензии банка "Югра" по результатам обследования выросла до 143 млрд рублей, следует из ответа ЦБ РФ на запрос депутатов Госдумы, имеющегося в распоряжении "Интерфакса". На дату... читать дальше
.24 марта 2018 года 12:26
В Кремле не знают, какую информацию использовала Т.Мэй для убеждения европейских коллег в виновности России по "делу Скрипаля
В Кремле не знают, какую информацию использовала премьер Великобритании Тереза Мэй, чтобы убедить своих европейских коллег в виновности России по "делу Скрипаля". "Дело в том, что обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно. Или они не могут... читать дальше
.24 марта 2018 года 11:21
ПАО "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") заключило со Сбербанком договор поручительства на 5,3 млрд рублей по кредитным обязательствам ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (Нижний Новгород, 100%-ная "дочка" ПАО "ГАЗ"), говорится в сообщении ПАО. Срок действия... читать дальше
.24 марта 2018 года 10:39
Власти испанского курортного региона Кальвия на острове Майорка выпустили специальный список наиболее частых нарушений иностранных туристов и решили поднять штрафы за них в 2-4 раза, сообщает британская газета The Sun. Как отмечает издание, власти региона хотят прекратить... читать дальше
.24 марта 2018 года 09:22
США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет The Times, скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза... читать дальше
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