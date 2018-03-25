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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1072 руб.
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25 марта 2018 года 12:46

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1072 руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 57,1072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,81 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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