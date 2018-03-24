ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4303 руб.

24 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.

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США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за обвинений российских властей в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. Как пишет The Times, скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 70,4303 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,03 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 марта, составляет 57,1072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,81 коп.

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ООО МФК "4финанс" 30 марта проведет размещение облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск со сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск со сроком обращения 5 лет планируется разместить по открытой подписке. "Московская... "Московская... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К019 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 72,5% выпуска на 14,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 марта, ставка купона установлена на уровне... Сбор заявок на бонды прошел 20 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше

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ООО "Правоурмийское" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, дата погашения выпуска - 31 марта 2028 года. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, дата погашения выпуска - 31 марта 2028 года. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. В обращении... В обращении... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,23 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2285,53 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25096,457 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 171,174 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0367 руб. Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,0689... Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,0689... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4708 руб. Минимальный курс евро составил 70,325 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1452 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся резким снижением, к вечеру отыграл утренние потери за счет дорожающей нефти и вышел в плюс по индексу РТС. Индекс МосБиржи практически не изменился. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 7,25%... Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 7,25%... читать дальше

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ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-го... Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-го... читать дальше

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Смена правительства РФ может привести к корректировке планов бюджетных расходов, полагает ЦБ РФ. Правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку одновременно с инаугурацией Владимира Путина, избранного на новый президентский срок. После этого глава государства... Правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку одновременно с инаугурацией Владимира Путина, избранного на новый президентский срок. После этого глава государства... читать дальше

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ингапурский международный аэропорт Чанги в 2018 году вновь возглавил мировой рейтинг World Airport Awards, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров. Он остается лидером среди воздушных гаваней мира шестой год... читать дальше

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Цены на нефть марки Urals во 2-м квартале 2018 года могут несколько снизиться в среднем до $62 за баррель с $65 в 1-м квартале, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. "На фоне постепенного исчерпания действия временных факторов со стороны предложения в... "На фоне постепенного исчерпания действия временных факторов со стороны предложения в... читать дальше

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