Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0367 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0367 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,0689 руб. Было заключено 57 сделок. Объем торгов составил 225,83 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0399 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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